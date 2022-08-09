Хама, Сирия, , 23:00 — REGNUM О ранении двух мирных жителей сирийской Хамы сообщил 9 августа журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

Война в Сирии Tiempo.com

Представитель Минобороны РФ рассказал, что сирийцы были ранены во время миномётного обстрела, который осуществили боевики из района Клейдин.

По словам Егорова, террористы атаковали из миномётов позиции сирийских правительственных войск.

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