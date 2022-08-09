Хама, Сирия, 9 августа, 2022, 23:00 — ИА Регнум. О ранении двух мирных жителей сирийской Хамы сообщил 9 августа журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.

Tiempo.com Война в Сирии

Представитель Минобороны РФ рассказал, что сирийцы были ранены во время миномётного обстрела, который осуществили боевики из района Клейдин.

По словам Егорова, террористы атаковали из миномётов позиции сирийских правительственных войск.