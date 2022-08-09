Йошкар-Ола, 9 августа, 2022, 22:54 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Марий Эл зарегистрировано девять краж с банковских счетов, шесть из них были раскрыты, сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.

40.мвд.рф Кража денег

Трое жителей республики сами потеряли свои банковские карты, ещё у шестерых карты были украдены, а средства со счетов похищены.

Так, в отдел полиции №2 по городу Йошкар-Оле обратился 54-летний житель города, сообщив, что с его банковской карты было похищено 8,5 тыс. рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро распознать личность злоумышленника, им оказался 28-летний, ранее судимый йошкаролинец. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Санкции данной статьи предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Йошкар-Олы попалась на уловке псевдо-брокера, желая увеличить свой капитал. В результате мошеннических действий со стороны злоумышленника женщина лишилась накоплений на сумму 1,1 млн рублей.

Читайте также: Жительница Йошкар-Олы потеряла 1 млн рублей при желании инвестировать