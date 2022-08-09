Москва, , 22:54 — REGNUM 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в Большом зале Ленинградской филармонии состоялась премьера симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича — пророческое утверждение победы, которые укрепило веру ленинградцев в торжество гуманизма и справедливости. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям концерта «Ленинградская симфония на берегах Невы» в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дата премьеры была назначена на тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал. И как гимн мужеству и стойкости Ленинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она воспевала подвиг людей — ту твердыню народного духа, которая была мощнейшим оружием Великой Отечественной войны», — заявил Путин.

Прямая трансляция концерта потрясла мир, подчеркнул президент.

«Позади было одиннадцать первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию», — отметил он.

«Её музыкальные темы пронзительно рассказывали о тяжелейших испытаниях, о боли, о великой скорби. Но было в них главное — поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», — указал Путин.