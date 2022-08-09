Палермо, Италия, 9 августа, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Эксперты провели исследование пунктуальности работы железных дорог на Сицилии, передают местные СМИ 9 августа.

(сс) Phil Richards Железнодорожная станция Катании. о. Сицилия, Италия

25 тысяч проверенных рейсов прибыли с общим опозданием на 34 тысячи минут.

В среднем на Сицилии с опозданием приходит каждый седьмой поезд, это не самый высокий показатель за историю наблюдений, добавили эксперты.