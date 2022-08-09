Йошкар-Ола, , 22:48 — REGNUM В Марий Эл 10 августа ожидаются сильные грозы. Порывистый ветер при грозе может достигать скорости 18 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС.

Гроза ИА REGNUM

Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, днем преимущественно будут идти дожди, температура ожидается в районе +25…+30°С.

Аналогичные явления ожидаются и 11 августа, но будет немного прохладнее. 12 августа прогнозируется погода без осадков.

В ведомстве призывают жителей республики соблюдать меры противопожарной безопасности и быть особенно осторожными с огнем.

Кроме того, местами в республике сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю в Марий Эл произошел 21 пожар, сгорели два строения. Наибольшее число возгораний зафиксировано в Йошкар-Оле. По причине неосторожного обращения с огнём произошло 10 пожаров. Пять возгораний — из-за неисправного электричества.