Лейпциг, Германия, 9 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» объявил о подписании 19-летнего нападающего сборной Словении Беньямина Шешко. Об этом 9 августа сообщается на официальном сайте «быков».

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, сезон 2022/23 Шешко проведет в австрийском «Ред Булл Зальцбурге», а в июне 2023 года пополнит состав немецкого клуба, подписав пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне австрийской Бундеслиги 2021/22 Беньямин Шешко принял участие в 24 турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Словении на счету 19-летнего нападающего 2 (1+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах Лиги наций УЕФА.