Минск, , 22:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение по итогам совещания с правительством республики усилить на фоне западных санкций взаимодействие с Россией. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает агентство Белта.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Лукашенко провел заседание Совета министров Белоруссии, на котором обсуждалось функционированиеэкономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. В течение нескольких часов были заслушаны доклады премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей отраслей экономики — сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы.

По итогам заседания Лукашенко дал конкретные поручения по ряду направлений. Исходя из обсуждения на заседании, глава государства поручил усилить взаимодействие прежде всего с Российской Федерацией.

Лукашенко подчеркнул, что нужно максимально устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России.

«Это и для меня тема для разговора», — сказал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко дал поручение проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса.

«Мы постоянно об этом говорим. Не надо каждому предприятию, особенно в промышленности, создавать какой-то центр. Надо создавать общие центры», — пояснил свою мысль президент Белоруссии.