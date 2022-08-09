Минск, 9 августа 2022, 22:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение по итогам совещания с правительством республики усилить на фоне западных санкций взаимодействие с Россией. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает агентство Белта.
Ранее сегодня Лукашенко провел заседание Совета министров Белоруссии, на котором обсуждалось функционированиеэкономики в условиях санкций и мерах по их преодолению. В течение нескольких часов были заслушаны доклады премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей отраслей экономики — сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства, калийной отрасли, банковско-финансовой сферы.
По итогам заседания Лукашенко дал конкретные поручения по ряду направлений. Исходя из обсуждения на заседании, глава государства поручил усилить взаимодействие прежде всего с Российской Федерацией.
Лукашенко подчеркнул, что нужно максимально устранить барьеры с российскими партнерами по товарным позициям, ограниченным к ввозу на территории России.
Кроме того, Лукашенко дал поручение проработать создание в крупных административно-территориальных единицах России белорусских единых машиностроительных центров с функциями сервиса.