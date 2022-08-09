Рим, 9 августа 2022, 22:45 — REGNUM Ассоциация банков Италии 9 августа направила политическим партиям страны «предвыборное» обращение, передают национальные СМИ.
Будущих победителей выборов призвали «снимать структурные ограничения» и проводить «четкую стабильную экономическую политику».
Экономика Италии все еще находится в чрезвычайной ситуации, ей остро необходимы условия для роста, отметили руководители ассоциации.
Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.