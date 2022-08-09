Турин, Италия, 9 августа, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с франкфуртским «Айнтрахтом» трансфер флангового нападающего сборной Сербии Филипа Костича за 17-18 миллионов евро. О переходе должны объявить в ближайшее время.

Логотип Ювентуса

В прошлом сезоне Лиги Европы УЕФА 2021/22 Филип Костич принял участие в 12 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также сербского нападающего признали лучшим игроком еврокубка.

За «Айнтрахт» Филип Костич выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. Действующее соглашение серба с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.