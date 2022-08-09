Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области ввели мораторий на применение неустойки к инвесторам, допустившим нарушение установленного контрактом срока предоставления разрешения на строительство и сдачу объектов. Об этом сообщили в региональном правительстве 9 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Послабления будут распространяться на период с 1 марта по 31 декабря 2022 года. А воспользоваться ими смогут только те застройщики, которые не нарушали российское законодательство при использовании земельных участков.

Отмечается, что в течение этого срока инвесторам, занимающимся возведением строительных объектов на территории Нижегородской области, не будут начислять штрафы и пеню по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

В региональном правительстве утверждают, что вынуждены внедрить такую меру поддержки застройщиков, поскольку в нынешней ситуации им приходится пересматривать планы, сроки, вопросы финансирования и рынков поставки сырья.