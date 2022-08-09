Женева, Швейцария, 9 августа, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 577 423 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1144 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 9 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже583 038 110 носителей вируса, подтверждено 6 416 023 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 432 423 выявленных инфицированных и 658 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.