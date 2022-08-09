Москва, 9 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Болельщики московского футбольного клуба ЦСКА признали 24-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля лучшим игроком команды в июле. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба «красно-синих».

ФК ЦСКА

В июле Хорхе Карраскаль сыграл в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом», «Сочи», «Пари НН» и «Факелом», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За ЦСКА Карраскаль выступает с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах аренды. Летом 2022 года «армейцы» выкупили футболиста за 6 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийца в 7 миллионов евро.