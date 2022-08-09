Бишкек, 9 августа, 2022, 22:29 — ИА Регнум. За семь месяцев 2022 года международные валовые резервы Киргизии уменьшились на $213,92 млн (12 млрд 903 млн рублей) или на 7,7%. Такие данные приводит Национальный банк республики своём отчёте о ситуации во внешнеэкономическом секторе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

По официальным данным, сейчас их объём составляет около $2 млрд 548,5 млн (153 млрд 715 млн рублей).

Отметим, что только за последний месяц международные резервы Киргизии сократились почти на $86,9 млн (более чем на 5 млрд 239 млн рублей) или на 3,3%.

ИА REGNUM напоминает, что своего максимума объём международных валовых резервов Киргизии за все годы независимости страны достиг в сентябре 2021 года. Тогда он превысил $3 млрд 241,1 млн (более 195 млрд 491 млн рублей по текущему курсу).