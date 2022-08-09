Рим, 9 августа 2022, 22:27 — REGNUM В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 1,018 миллиона человек, сообщили в министерстве здравоохранения 9 августа.
За последние сутки этот показатель сократился на 35 тысяч. За день выявлено 43 тысячи новых случаев заражения.
За все время эпидемии было зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения (население Италии — 59 миллионов), 173 тысячи носителей вируса скончались. Привиты от коронавируса двумя или более прививками чуть менее 50 миллионов человек.