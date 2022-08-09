Рим, , 22:27 — REGNUM В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 1,018 миллиона человек, сообщили в министерстве здравоохранения 9 августа.

Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

За последние сутки этот показатель сократился на 35 тысяч. За день выявлено 43 тысячи новых случаев заражения.

За все время эпидемии было зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения (население Италии — 59 миллионов), 173 тысячи носителей вируса скончались. Привиты от коронавируса двумя или более прививками чуть менее 50 миллионов человек.