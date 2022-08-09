Рим, 9 августа, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 1,018 миллиона человек, сообщили в министерстве здравоохранения 9 августа.

Dipartimento Protezione Civile Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия

За последние сутки этот показатель сократился на 35 тысяч. За день выявлено 43 тысячи новых случаев заражения.

За все время эпидемии было зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения (население Италии — 59 миллионов), 173 тысячи носителей вируса скончались. Привиты от коронавируса двумя или более прививками чуть менее 50 миллионов человек.