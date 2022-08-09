Дарлингтон, 9 августа 2022, 22:36 — REGNUM Кандидат в британские премьер-министры Лиз Трасс заявила, что благодаря ей многое сделано Лондоном во внешней политике, в частности — в антироссийским направлении.
Выступая 9 августа перед членами Консервативной партии, Трасс заявила, что именно Британия первой в Европе направила Киеву оружие.
Кроме того, теперь у британцев ещё одна задача — работать над проблемой Китая, ведущего «всё более напористую» политику.
Так что расходы на оборону Лондону нужно увеличить — примерно на три процента ВВП, о чём Трасс пообещала позаботиться в случае её избрания на должность главы правительства.
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