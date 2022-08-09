Великобритания, 9 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Кандидат в британские премьер-министры Лиз Трасс заявила, что благодаря ей многое сделано Лондоном во внешней политике, в частности — в антироссийским направлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Выступая 9 августа перед членами Консервативной партии, Трасс заявила, что именно Британия первой в Европе направила Киеву оружие.

Лиз Трасс «И я ввела самый жёсткий пакет санкций против России, чем кто-либо ещё в мире».

Кроме того, теперь у британцев ещё одна задача — работать над проблемой Китая, ведущего «всё более напористую» политику.

Так что расходы на оборону Лондону нужно увеличить — примерно на три процента ВВП, о чём Трасс пообещала позаботиться в случае её избрания на должность главы правительства.