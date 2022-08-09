Милан, Италия, , 22:18 — REGNUM В случае победы правых партий на выборах в Италии новое правительство поддержит развитие атомной энергетики, заявил 9 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

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Все АЭС в Италии были остановлены после ряда референдумов по этому вопросу, проведенных в 1990х-2000х годах. Сейчас страна частично импортирует электроэнергию.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.