Приштина, , 02:02 — REGNUM В МВД Косово 9 августа ответили на вопросы граждан о перерегистрации сербских автомобилей, зарегистрированных в Косово сербскими властями.

Альбин Курти Arianit

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перерегистрация авто будет проводиться во всех центрах регистрации Республики Сербии в период с 1 сентября по 31 октября. Для ее проведения достаточно владеть действующими автомобильными правами, в том числе выданными в Сербии, а также документами, выданными Республикой Косово.

Граждане с сербскими паспортами смогут использовать в качестве таковых временные удостоверения личности, выдаваемые Республикой Косово. Таким образом, получение косовского паспорта не будет необходимым условием.

Напомним, ранее постановление о перерегистрации сербских автомобилей и запрет на предъявление сербских документов в Республике Косово привело к обострению ситуации на границе Центральной Сербии и Косово.

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