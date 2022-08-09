Приштина, Сербия, 10 августа, 2022, 02:02 — ИА Регнум. В МВД Косово 9 августа ответили на вопросы граждан о перерегистрации сербских автомобилей, зарегистрированных в Косово сербскими властями.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перерегистрация авто будет проводиться во всех центрах регистрации Республики Сербии в период с 1 сентября по 31 октября. Для её проведения достаточно владеть действующими автомобильными правами, в том числе выданными в Сербии, а также документами, выданными Республикой Косово.

Граждане с сербскими паспортами смогут использовать в качестве таковых временные удостоверения личности, выдаваемые Республикой Косово. Таким образом, получение косовского паспорта не будет необходимым условием.

Напомним, ранее постановление о перерегистрации сербских автомобилей и запрет на предъявление сербских документов в Республике Косово привели к обострению ситуации на границе Центральной Сербии и Косово.