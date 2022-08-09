Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сотрудники Горьковской железной дороги собрали для детей из Луганской и Донецкой народных республик 300 кг школьных принадлежностей. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM «Волонтеры победы»

Железнодорожники купили и передали в Нижегородский ситуационный центр «Волонтеры победы» школьные ранцы, пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, краски, тетради, дневники, цветную бумагу, пластилин и другие канцтовары.

Отмечается, что в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса и Луганска приняли участие работники подразделений Горьковской железнодорожной магистрали, нижегородских филиалов и дочерних организаций ОАО «Российские железные дороги» и члены Совета ветеранов магистрали.