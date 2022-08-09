Приштина, 9 августа 2022, 23:50 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии Демократическая лига Косово Люмир Абдиджику резко раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за его интервью итальянскому изданию «Республика».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что «Курти говорит о войне».
По словам Абдиджику, эти новости затмили сообщения о культурных событиях Приштины, ранее освещавшиеся в международных информационных агентствах. Оппозиционер сделал вывод, что Курти стремится к эскалации кризис, в то время как Косово нужна стабильность и развитие. По мнению Абдиджику, паника вокруг Косово выгодна не Приштине, а только Сербии.
Напомним, ранее Курти заявил о том, что вероятность военного конфликта в Косово остается высокой, что было спровоцировано украинским кризисом.
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