Приштина, , 23:50 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии Демократическая лига Косово Люмир Абдиджику резко раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за его интервью итальянскому изданию «Республика».

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что «Курти говорит о войне».

Люмир Абдиджику «И теперь в этом свете СМИ мира освещают Косово. Не об инвестициях, не об интеграции, но о войне в Косово. И этого довольно для нашего сообщения миру».

По словам Абдиджику, эти новости затмили сообщения о культурных событиях Приштины, ранее освещавшиеся в международных информационных агентствах. Оппозиционер сделал вывод, что Курти стремится к эскалации кризис, в то время как Косово нужна стабильность и развитие. По мнению Абдиджику, паника вокруг Косово выгодна не Приштине, а только Сербии.

Напомним, ранее Курти заявил о том, что вероятность военного конфликта в Косово остается высокой, что было спровоцировано украинским кризисом.

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