Тирана, , 23:41 — REGNUM Офис по прозрачности в сфере ценообразования Албании 9 августа постановил о снижении цен на нефть на внутреннем рынке на четыре лека или до 1,72 евро за литр.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, максимальная стоимость литра бензина на оптовом рынке Албании снизилась до 1,69 евро за литр. Розничная цена литра газа остается на уровне 80 леков или 0,68 евро.

Новые цены будут держаться с 18:00 по местному времени 9 августа до следующего пересмотра цен.

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