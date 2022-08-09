Симферополь, 9 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате серии взрывов на военном аэродроме «Саки» в Крыму возросло до девяти человек. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает министерство здравоохранения Республики Крым.

Взрыв

Напомним, что взрывы прогремели сегодня днём на военном аэродроме «Саки». По данным Министерства обороны России, причиной взрывов стала детонация авиационных боеприпасов. Минобороны РФ уверяет, что никакого стороннего огневого воздействия на склад боеприпасов на аэродроме не было.

По данным минздрава Крыма, в результате серии взрывов пострадали девять человек. Им оказана медицинская помощь. Также известно, что один человек погиб.