Москва, 9 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе московской команды. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба «красно-синих».

Алексей Колчин ИА REGNUM ФК «ЦСКА»

По информации источника, футболист сможет сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» в центральном матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Игра пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Бруно Фукс больше месяца пропустил из-за воспаления сухожилия. Курс реабилитации футболист проходил в Бразилии.

За ЦСКА защитник выступает с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 2,5 миллиона евро.