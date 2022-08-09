Рим, 9 августа, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Победу на предстоящих парламентских выборах в Италии одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, таковы опубликованные 9 августа итоги опросов SWG и Quorum.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

По данным SWG, правоконсерваторы наберут около 44% голосов, по данным Quorum — около 47%.

При этом социологи отмечают, что почти 40% граждан не определились с выбором или не пойдут голосовать (рейтинги партий составлены без учета этого показателя).

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября.