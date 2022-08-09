Варшава, 9 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Сместить с поста председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят в национал-консервативной партии (то есть «Право и Справедливость» — ИА REGNUM) Польши, пишет 9 августа The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

С критикой фон дер Ляйен выступил генсек правящей в Польше партии Кшиштоф Соболевский после того, как она не захотела выделить Варшаве средства на восстановление после пандемии.

Отметив, что Брюссель не оставляет Варшаве выбора, Соболевский сказал: остаётся достать всё оружие из арсенала и «ответить оком за око». А саму фон дер Ляйен нужно отстранить от руководства ЕК, для чего уже готовится иск в суд, добавил он.