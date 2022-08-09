Милан, Италия, 9 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Внешняя политика нового правительства Италии в случае победы правых на выборах будет «евроатлантичной», заявил 9 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

«Наша партия принадлежит к Западу и свободному миру. Мы будем гарантами евроатлантичности нового правительства», — сказал политик.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.