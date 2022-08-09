София, 9 августа, 2022, 21:53 — ИА Регнум. К тушению масштабных лесных пожаров на юге Болгарии привлечены элитные подразделения болгарской армии. Об этом 9 августа сообщает софийская газета «Телеграф».

Лесной пожар

Согласно официальной информации, подразделения специальных армейских сил быстрого реагирования направлены в районы Свиленграда, Харманли, Любимеца и других населенных пунктов на юге страны.

Сообщается об эвакуации представителями военных структур сотен человек из потенциально опасных районов.

Напомним, из-за аномальной жаркой погоды сразу несколько регионов Болгарии оказались затронуты пожарами.