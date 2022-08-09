Москва, 9 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Представитель защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие Давид Ласараница заявил, что футболист не планирует уходить из московского клуба в ближайшее время.

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«Я видел какие-то заметки о том, что мой клиент может покинуть «Спартак», но могу сказать вам, что это полнейшая чушь!» — заявил агент 25-летнего футболиста.

За «Спартак» Максимилиано Кофрие выступает с 29 августа 2021 года после перехода из «Сент-Труйдена» за 2,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского защитника в 900 тысяч евро.

В прошлом сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 Кофрие принял участие в 17 турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые и две красные карточки.