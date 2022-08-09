Милан, Италия, , 21:42 — REGNUM Если на выборах в Италии победу одержат правые, а среди них больше всех голосов наберут «Братья Италии», то новым премьером станет лидер этой партии Джорджа Мелони, заявил 9 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Arlington National Cemetery

Соответствующие условия содержатся в коалиционном соглашении правых, они будут выполнены, подтвердил Сальвини.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.