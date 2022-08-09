Москва, , 21:39 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал решение Чидеры Эджуке приостановить действие контракта с московской командой.

Константин Кучаев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

«Это неприятно для команды. Особенно если тебя тренер видит в составе, делает на тебя акцент, отказываясь в теории от других игроков. А потом ты вот так уходишь. Это можно было сделать по-человечески», — цитирует Кучаева издание Sport24.

Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке воспользовался разрешением УЕФА, приостановил действие контракта с «красно-синими» и перешел в берлинскую «Герту», которую возглавляет экс-наставник «Динамо» Сандро Шварц.

В текущем сезоне Константин Кучаев сыграл в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых забил два мяча в ворота «Пари НН» и воронежского «Факела».