Флоренция, Италия, 9 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Маттео Ренци и лидер партии «Действие» Карло Календа обсуждают перспективы объединения в рамках «центристской» коалиции, передают национальные СМИ 9 августа.

Francesco Pierantoni Маттео Ренци

Ранее Ренци заявлял о намерении создать «третий полюс» итальянской политики, который должен быть альтернативой одновременно и правоцентристам, и леволибералам.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.