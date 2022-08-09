Манчестер, Великобритания, , 21:33 — REGNUM «Манчестер Сити» планирует в ближайшее время закрыть сделку по трансферу 21-летнего воспитанника каталонской «Барселоны» Серхио Гомеса, выступающего на данный момент за «Андерлехт» на позиции флангового защитника. Об этом 9 августа сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «горожан» рассматривает Гомеса в качестве замены ушедшему в лондонский «Арсенал» защитнику сборной Украины Александру Зинченко. Трансфер испанца оценивается в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Серхио Гомес сыграл в 39 турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Также латераль получил четыре желтые карточки.