Вашингтон, 9 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена создала межведомственную делегацию для участия в предстоящем заседании Комитета по ликвидации расовой дискриминации в Женеве, которое пройдет 11–12 августа, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

ИА REGNUM Госдепартамент США

Возглавят делегацию постоянный представитель США в Совете ООН по правам человека Мишель Тейлор и специальный представитель Госдепартамента по вопросам расового равенства и справедливости Дезире Кормье Смит. В состав делегации войдут представители различных органов исполнительной власти США, включая министерства юстиции, труда и образования.

На заседании в Женеве американская делегация планирует представить отчет о том, какие меры были приняты США для ликвидации всех форм расовой дискриминации в 2021 году. При этом отмечается, что администрация Байдена намерена уделить внимание решению проблем системного расизма как внутри страны, так и за рубежом.