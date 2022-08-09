Турин, Италия, , 21:23 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» из Бергамо по трансферу 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом 9 августа сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

По информации источника, «Торино» планирует закрыть сделку по переходу Миранчука в ближайшее время, так как сезон итальянской Серии А 2022/23 стартует в 13 августа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не намерен отпускать футболиста из клуба. Действующее соглашение Миранчука с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Алексей Миранчук принял участие в 19 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.