Сакский район, Крым, 9 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Сторонникам киевской власти неважно, что в действительности произошло на аэродроме в Новофёдоровке, они «в любом случае празднуют перемогу», отметил в своем телеграм-канале 9 августа военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, днем 9 августа на аэродроме в Новофёдоровке прогремели несколько взрывов. В министерстве обороны сообщили, что их причиной стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Один человек погиб, несколько получили ранения.

«Они с умным видом пошучивают и как бы не подтверждают удар, но намекают, что это их заслуга. И зубоскалят над отдыхающими, мечтая их «освободить». Ну тут, как говорится, губу закатайте», — отметил Коц.