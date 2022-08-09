Бухарест, 9 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Министерство финансов Румынии объявило о намерении выделить 1 млрд леев ($210 млн) для реализации ряда масштабных социальных проектов. Об этом 9 августа сообщает бухарестский информационный портал News.⁠ro.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Согласно официальной информации, эти деньги пойдут на развитие мелкого и среднего частного бизнеса, создание новых благотворительных фондов и обеспечение «точечной» помощи малообеспеченным семьям.

Напомним, ранее международные организации подвергли критике официальный Бухарест за недостаточную заботу о благосостоянии граждан.