Будапешт, 9 августа 2022, 21:40 — REGNUM Оплату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» предложила внести венгерская MOL, сообщили 9 августа в нефтегазовой компании.
В компании отметили, что Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе» в европейские страны в связи с техническими затруднениями, возникшими при оплате Россией транзитного сбора.
Со своей стороны Венгрия предлагает взять на себя оплату этой комиссии, хотя у MOL есть запасы нефти на несколько недель.
Напомним, по южной ветке «Дружбы» российская нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию.
Ветка проходит через Украину, которая 4 августа перекрыла транзит. Российский платёж за транзит не состоялся в связи с тем, что, хотя Москва и направила деньги, они не прошли из-за седьмого пакета ЕС против РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина остановила подачу нефти из России в Венгрию, Чехию и Словакию