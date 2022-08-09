Будапешт, , 21:40 — REGNUM Оплату за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» предложила внести венгерская MOL, сообщили 9 августа в нефтегазовой компании.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

В компании отметили, что Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе» в европейские страны в связи с техническими затруднениями, возникшими при оплате Россией транзитного сбора.

Со своей стороны Венгрия предлагает взять на себя оплату этой комиссии, хотя у MOL есть запасы нефти на несколько недель.

Напомним, по южной ветке «Дружбы» российская нефть поставляется в Венгрию, Чехию и Словакию.

Ветка проходит через Украину, которая 4 августа перекрыла транзит. Российский платёж за транзит не состоялся в связи с тем, что, хотя Москва и направила деньги, они не прошли из-за седьмого пакета ЕС против РФ.

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