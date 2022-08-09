Москва, 9 августа, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Россия должна была начать в упрощенном порядке предоставлять гражданство соотечественникам из Прибалтики еще 20 лет назад, из-за волокиты и безразличия потеряно множество потенциальных сограждан, хороших специалистов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 августа.

А. Кузьмин Паспорт негражданина Латвии

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос о предоставлении соотечественникам-«негражданам» из Прибалтики виз и гражданства в упрощенном режиме будет рассмотрен в ходе осенней сессии парламента.

«Наши соотечественники, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, должны были получить возможность упрощённого получения гражданства России и переезда сюда давно, лет двадцать тому назад. Почему именно они? Да потому что уже к середине 1990-х годов стало совершенно ясно, что режимы в этих странах как минимум шовинистические и что они будут в нарастающей степени подвергать нетитульное население дискриминации. Дискриминация усиливалась, режимы постепенно трансформировались в неонацистские, а российское государство всё делало вид (или правда верило, что это возможно?), что сможет обеспечить их права уговорами и переговорами и с местными властями, и с властями ЕС. Всё старалось не обострять… Я сам был свидетелем этого бездействия в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Сколько мы тогда из-за волокиты и безразличия потеряли хороших и нужных России специалистов, которые хотели получить российское гражданство и переехать сюда, но сталкивались с большими сложностями в этом!

Я бы рекомендовал нашему государству извиниться за то бездействие, за то, что оставили тогда соотечественников в Прибалтике без должной поддержки. Сегодня мы пожинаем плоды той политики, имея НАТО у наших границ и полностью вытравленное национал-радикалами поле дружественной России политики.

«Лучше поздно, чем никогда», — говорит пословица. Вот так и с гражданством для соотечественников в Латвии, Литве и Эстонии — причём как для тех, кто остаётся в статусе «неграждан», так и для тех, кто решит отказаться от гражданства этих стран. Надо бы ещё тем, кто захочет жить в России, существенные подъёмные предусмотреть. Такое пополнение для населения нашей страны было бы весьма и весьма полезным», — отметил Михаил Демурин.