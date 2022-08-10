Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Известные актёры Райан Филипп и Белла Торн снимутся в триллере «Святая Клэр». Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Райан Филипп

Картина, в основу которой ляжет роман Дона Роффа «Клэр в 16 лет», расскажет о студентке католического колледжа (Торн), совершающей преступления до тех пор, пока её не попытается остановить полицейский (Филипп). В качестве режиссёра фильма выступит Митци Пейроне («Химера»), она же напишет сценарий.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Шон Кэнан присоединился к касту пятого сезона сериала «Кобра Кай». Ожидается, что актёр исполнит роль антагониста третьего фильма Майка Барнса.