Вашингтон, 9 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал закон о субсидировании американской полупроводниковой промышленности и стимулировании усилий, направленных на повышение конкурентоспособности Соединённых Штатов перед Китаем, сообщает 9 августа Reuters.

(сс) The White House Джо Байден

Законопроект призван решить проблему постоянной нехватки чипов, затронувшей индустрию автомобилей, оружия, стиральных машин и видеоигр. Тысячи легковых и грузовых автомобилей простаивают в юго-восточном штате Мичиган в ожидании чипов, нехватка которых продолжает сказываться на автопроизводителях.

Закон предусматривает выделение в общей сложности $54,2 млрд для поддержки отечественного производства полупроводников, а также установление 25-процентного инвестиционного налогового кредита для инвестиций в их производство. Помимо этого, речь идет о выделении $19,4 млн для устранения угроз безопасности Верховного суда США.