Луганск, 9 августа, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что одной из основных задач на текущий момент власти республики видят в организации учебного процесса в предстоящем учебном году. Об этом Пасечник заявил сегодня, 9 августа.

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

«Мы находимся в преддверии 1 сентября, поэтому проводится на сегодняшний день верификация наших детишек, которые конечно не должны остаться без внимания и которые должны пойти в школу», — сказал Пасечник.

Политик сказал, что школы будут открыты практически на всей территории республики за исключением прифронтовых районов.

«Школы будут открыты почти на всей территории ЛНР и начнется полноценный учебный процесс, за исключением территорий Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременного, потому что, к большому сожалению эти территории продолжают подвергаться обстрелам со стороны украинских войск и украинских националистов», — пояснил Пасечник.

Он также отметил, что эти города находятся в зоне поражения практически всех систем тяжелого вооружения украинских войск, в том числе и ствольной артиллерии.

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«Мы не можем подвергать такой опасности наших детей. Там мы будем решать, возможно это будет дистанционное обучение, но для этого надо протянуть интернет в освобождённые районы», — подчеркнул глава ЛНР.