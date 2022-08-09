Москва, 9 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Россия с 15 августа ограничит ввоз растительной продукции из более чем 30 регионов Молдавии в связи с неоднократными нарушениями карантинных требований. Об этом 9 августа сообщила журналистам советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По её словам, поводом для такого решения послужило «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, о чём молдавская сторона была неоднократно проинформирована службой».

Напомним, ранее сегодня в Россельхознадзоре сообщили, что за 2021–2022 годы при поставках в Россию растительной продукции из Молдавии было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.

В связи с этим в надзорном ведомстве предупредили, что на молдавскую продукцию может быть введён временный запрет.