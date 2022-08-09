Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» планирует масштабное обновление своего мобильного приложения. Соответствующая информация опубликована в блоге компании 9 августа.

Пресс-служба «ВКонтакте» Новая лента «ВКонтакте»

Как говорится в сообщении, первым этапом станет новый дизайн ленты. Детали следующих этапов, которые касаются раздела «Сервисы», профиля пользователей и внешнего вида сообществ, обещают раскрыть позднее.

Тестирование обновления начинается с сегодняшнего дня. Изменённая лента станет доступна лишь части аудитории, однако затем она будет у всех пользователей.

Добавим, что обновление соцсети в будущем затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет «фундаментом для прогрессивного развития платформы». В частности, во «ВКонтакте» появятся экспериментальные функции, связанные с NFT и Web 3.0.