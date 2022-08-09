Эйндховен, Нидерланды, 9 августа, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Монако» сыграет с ПСВ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Встреча пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс», а стартовый свисток прозвучит 21:30 по московскому времени. Об этом 9 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Армандо Обиспо, Филипп Мвене, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Гус Тиль, Джоуи Верман, Коди Гакпо, Исмаэл Сайбари, Люк Де Йонг.

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Исмаил Якобс, Элиот Матазо, Александр Головин, Юссуф Фофана, Кевин Фолланд, Такуми Минамино, Виссам Бен-Йеддер.

Первый матч, проходивший 2 августа в Монако на стадионе «Луи II», завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Джоуи Верман (38’ Люк Де Йонг) и Аксель Дисаси (80’).