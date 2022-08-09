Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Шон Кэнан присоединился к актёрскому составу пятого сезона сериала «Кобра Кай». Об этом 9 августа сообщает Variety.

Цитата из видеоподкаста Kicking It With the Koves Шон Кэнан

Артист вернётся к роли главного антагониста Даниэля ЛаРуссо (Ральф Маччио) Майка Барнса из фильма «Каратэ-пацан 3». Издание предполагает, что главным героям шоу Даниэлю ЛаРуссо и Джонни Лоуренсу (Уильям Забка) придётся прибегнуть к помощи Барнса, чтобы противостоять поглощению их додзё тренером Терри Сильвером (Томас Ян Гриффит).

ИА REGNUM напоминает, что премьера пятого сезона «Кобры Кай» запланирована на 9 сентября 2022 года. Шоу будет состоять из десяти эпизодов.