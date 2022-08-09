Лондон, 9 августа, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Представители лондонского «Арсенала» связались с 28-летним фланговым нападающим каталонской «Барселоны» Мемфисом Депаем на предмет потенциального перехода футболиста в текущее летнее трансферное окно. Об этом 9 августа сообщает журналист Жерар Ромеро.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, главным претендентом на Депая остается туринский «Ювентус». «Барселона» готова отпустить нидерландского футболиста, если поступит предложение в размере 20 миллионов евро.

За «Барселону» Депай выступает с 1 июля 2021 года после перехода из французского клуба «Лион» на правах свободного агента. Действующее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезон испанской Ла Лиги 2021/22 футболист сыграл в 28 турах регулярного чемпионата, в которых забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.