Оттава, 10 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Деннис Грэм, являющийся родным отцом канадского рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм), удивил поклонников музыканта. Об этом сообщил портал Complex.

Кадр из интервью Drake

Как оказалось, Грэм набил себе на руку тату, выполненную в виде портрета сына. Сам Drake прокомментировал поступок отца так: «Я сижу и думаю: зачем ты так со мной поступаешь? Мы же семья».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake выпустил видео на песню Staying Alive, записанную при участии Lil Baby и DJ Khaled. По сюжету ролика, музыканты оказываются в городской больнице, где пытаются выполнять работу врачей.